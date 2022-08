Ingeniørforening: Regeringen har sovet i timen i Chromebook-sag

- På landsbasis skal man have en politik om, hvorvidt vi vil tage imod det djævelske tilbud med, at på baggrund af en overvågningsøkonomi får vi lidt billigere hardware her og der, siger Kåre Løvgren.

I en skriftlig kommentar fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) lyder det, at Datatilsynet har ansvaret for at føre tilsyn og vejlede om databeskyttelsesregler.

- Jeg har fuld forståelse for, at der er udfordringer for kommunerne, og derfor er det naturligvis vigtigt, at Datatilsynet vejleder kommunerne grundigt om problemstillingerne, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.