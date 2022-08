Regeringen overvejer at lade dyr tunnelfabrik på Lolland bestå

Men regeringen åbner for at ændre lovgivningen og lade fabrikken stå. Eventuelt så også udenlandske virksomheder kan bruge den.

Det skriver Børsen, der har talt med transportminister Trine Bramsen (S).

- Det står efterhånden klart for alle, at den her tunnelfabrik indeholder en lang række muligheder, som langt trumfer en nedrivning, siger hun til avisen.

Fabrikken, som skal støbe dele til den 18 kilometer lange Femern-forbindelse, er verdens største af sin slags.

Ifølge transportministeren vil den blandt andet kunne bruges til at skabe elementer til en tredje Limfjordsforbindelse. Eller til en ny københavnsk tunnel.