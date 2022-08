Frie Grønne er klar til at stemme for mistillid til regeringen

Frie Grønne har tre mandater.

I starten af juli kom støttepartiet De Radikale med en trussel om at udtrykke mistillid til regeringen ved Folketingets åbning i oktober, hvis ikke Mette Frederiksen har udskrevet nyvalg.

Truslen fra De Radikale kom som følge af Minkkommissionens hårde beretning i slutningen af juni.

De Radikale ønskede ikke at lade uafhængige advokater vurdere, om der er grundlag for at føre en rigsretssag mod statsministeren. I stedet vil partiet altså have Mette Frederiksen til at udskrive valg.