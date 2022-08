I stedet stiftede hun Danmarksdemokraterne, som ifølge Støjberg skal repræsentere borgerne, ”som de er flest” og alle dem, der ”ikke ser sig som en del af salonerne” i København.

Selv om det stadig ikke er muligt at melde sig ind i Danmarksdemokraterne, så blev Peter Skaarup medlem i slutningen af juli.

Han repræsenterer dermed partiet på Christiansborg, hvor han var gruppeformand for Dansk Folkeparti indtil slutningen af juni, hvor han forlod DF.

Når Vermund kalder Støjberg utroværdig, henviser hun til, at Støjberg i 2015 som en del af Venstre argumenterede for at afskaffe retsforbeholdet, selv om hun senere har indrømmet, at hun i virkeligheden var imod en afskaffelse.

Peter Skaarup er dog ikke i tvivl om, at befolkningen ved, hvad Støjberg mener.