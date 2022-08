DF skal føre valgkamp med langt færre kandidater

- Modgang gør stærk, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at dette hold på 67 kandidater, der nu melder sig klar til at kæmpe for Danmark og Dansk Folkeparti, vil være en spydspids i genrejsningen af vores parti.

Blandt kandidaterne er den nuværende folketingsgruppe undtagen Mette Hjermind Dencker, som på forhånd har meldt ud, at hun ikke genopstiller.

Desuden genopstiller flere erfarne DF’ere.

Morten Marinus og Kim Christiansen, som begge røg ud af Folketinget ved det seneste valg i 2019, hvor Dansk Folkeparti blev mere end halveret, vil igen være på stemmesedlen.

Det samme vil Pia Adelsteen, som trak sig ved det seneste valg for at forfølge en plads i EU ved sidste EU-valg. Det lykkedes dog ikke.