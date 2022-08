Forligspartier ærgrer sig over SF's brud med skoleforlig

Men Venstre vil alligevel holde fast i forliget, for hun mener, at det er muligt inden for forliget at give skolerne mere frihed.

Særligt hvis regeringsmagten skifter efter næste valg, og det ikke længere er Socialdemokratiet, der sidder for bordenden ved forhandlingerne.

- Men når vi ikke går den vej, så er det, fordi vi ønsker en anden regering. De (SF, red.) gør det vel i frustration over, at de både ønsker at støtte Mette Frederiksen, men samtidig ønsker ændringer, siger Ellen Trane Nørby.