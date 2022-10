07/10/2022 KL. 05:00

For abonnenter

Der er noget helt galt i velfærdens land. Her er historien om det største mysterium i valgkampen

Engang skulle velfærdsstaten løse folks problemer. Nu er den selv blevet et problem, der skal løses, mener manden bag løsningerne, der blev væk i Folketinget. Han rejser nu et ubehageligt spørgsmål, som vi er nødt til at diskutere – også selv om politikerne gerne vil undgå det.