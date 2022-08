Lærerformand er tilfreds med SF's farvel til omstridt forlig

Formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, klapper dog ikke i hænderne over, at SF opsiger forliget.

- Vi er bekymrede og kede af, at der nu skabes ny uro om folkeskolen. Vi har nydt godt af et stort og bredt forlig i en årrække og skal helst ikke ud i en valgkamp, hvor der går en masse ideologi i den for alle partierne igen, siger han.

- Siden forliget blev indgået har vi stille og roligt fået trevlet det op, som ikke fungerede. Vi er på rette vej.

-Vi ønsker først og fremmest ro nu om folkeskolen, det værste er at skabe ny uro og usikkerhed om folkeskolen.