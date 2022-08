Politiforlig bliver Danmarksdemokraternes første mærkesag

Politiforliget blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget og sikrede blandt andet 450 nye betjente og 20 nye nærpolitienheder rundt om i landet.

Dog var Venstre med daværende retsordfører Inger Støjberg ikke en del af forliget.

Det sender ifølge Peter Skaarup ikke et mærkeligt signal, at Danmarksdemokraterne med Støjberg i spidsen nu vil tilslutte sig politiforliget.

- Inger Støjberg ønskede dengang at være med i politiforliget, men Venstre ville det anderledes. Inger var loyal over for partiet, men nu har hun mulighed for at være med i forliget, og derfor melder vi nu ud, at Danmarksdemokraterne gerne vil være med, siger Peter Skaarup til Radio4.