Skaarup skifter kurs: Vil ikke længere have Danmark ud af EU

- Jeg mener, Danmarksdemokraterne har en meget pragmatisk og snusfornuftig tilgang til EU, og der er det vigtigste for os, at vi får et slankere EU, siger han til avisen.

Skaarup mener eksempelvis at nye barselsregler, som er trådt i kraft i Danmark i august, viser, at EU har for meget at skulle have sagt.

Peter Skaarup meldte sig ud af DF i slutningen af juni, og cirka en måned senere fortalte han, at han var blevet en del af Danmarksdemokraterne, der er tidligere minister Inger Støjbergs nystiftede parti.

Når man er medlem af et parti, er man loyal over for det parti og partiets politik, lyder det fra den tidligere DF-gruppeformand.