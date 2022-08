Medlemmerne af Veganerpartiet stemte den 24. juli med et stort flertal for at etablere alliancen.

- De Grønne er de første, som har meldt sig ind i alliancen, men vi indbyder alle grønne aktører i Danmark, som er frustreret over, at det på trods af et stærkt grønt mandat ikke er lykkedes at reducere dansk svineproduktion, siger Henrik Vindfeldt til Ritzau.

I 2020 fik Veganerpartiet indsamlet nok vælgererklæringer til at blive opstillingsberettiget til Folketinget, og partiet vil nu bruge de vælgererklæringer til at etablere det nye samarbejde.