04/08/2022 KL. 05:00

Enhedslisten og Venstre åbner nu for følelsesladet diskussion om højere grænse for abort: »Vi oplever en antiwoke og ultrakonservativ bevægelse«

I 1973 blev Danmark af mange set som et foregangsland, da man satte aborten fri. I dag har vi en af Vesteuropas mest konservative lovgivninger på området, og der har været beretninger om danske kvinder, som rejser til udlandet for at få en abort. Nu åbner Venstre og Enhedslisten for en kontroversiel debat: Skal man kunne få fri abort efter uge 12?