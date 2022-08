Knap 40.000 har på et år fået ret til Arne-pension

Det er blevet kritiseret af både erhvervsliv og af den blå blok, fordi ordningen vil trække personer ud af arbejdsstyrken.

Men beskæftigelsesministeren mener ikke, at det er de personer, som er i risiko for at blive nedslidt, der skal løse problemet med mangel på arbejdskraft.

- Vi synes kun, at det er rimeligt, at folk, der har haft en arbejdsliv på op mod et halvt århundrede, får mulighed for at trække sig lidt tidligere tilbage, siger Peter Hummelgaard.

Deler man ansøgerne op efter, hvilken a-kasse, de er medlem af, udgør medlemmer af 3F’s a-kasse knap en fjerdedel af alle ansøgere. Godt 13 procent er medlem af HK’s a-kasse.

Geografisk er Arne-pensionen særligt populær i Nord- og Vestjylland og ikke synderligt eftertragtet i Gentofte, Rudersdal og på Frederiksberg.