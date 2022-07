Den tidligere minister tilføjer i tweetet, at han gerne vil bidrage igen.

Christian Friis Bach sad i Folketinget for De Radikale fra 2011 til 2014. Han var udviklingsminister fra 2011 til 2013.

Han trak sig som udviklingsminister i november 2013 oven på GGGI-sagen, fordi han var blevet gjort opmærksom på, at han havde givet forkerte oplysninger til Folketinget.

Friis Bach havde afvist over for Folketinget, at han havde godkendt den sydkoreanske organisation GGGI’s kritiserede rejseregler som bestyrelsesmedlem.