Pia Kjærsgaard tror ikke på V-drøm om Lindholm

- Så kan Venstre sige, at de vil prøve, men jeg synes lige så godt, man kan sige, at her har regeringen lukket sagen. Dermed er Kærshovedgård desværre dem, der skal huse kriminelle og udvisningsdømte, siger hun.

Udlændinge- og integrationsordfører hos Venstre Mads Fuglede sagde mandag, at ”det ikke løser noget som helst at give de her penge”, og at Lindholm ville være en farbar løsning.

- Man skal løse problemet i stedet for at forsøge at købe sig ud af det, sagde han.

Men Pia Kjærsgaard mener godt, at Venstre kan opgive den tanke.

- Det kan vi lige så godt se i øjnene.

Spørgsmål: Men vi ved jo ikke, hvordan det vil se ud efter et folketingsvalg, og om der er et borgerligt flertal. Hvis nu man kan se, at der muligvis er en chance for at få realiseret Lindholm-modellen, hvad vil I så sige til det?