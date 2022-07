Regeringens støtteparti Enhedslisten rejser nu på ny kras kritik af myndighedernes hjemrejsepolitik for syriske flygtninge.

Det sker efter, at Jyllands-Posten tirsdag kunne afdække, at to afgørelser fra den øverste hollandske forvaltningsdomstol rejser tvivl om, hvorvidt landet kan vurdere Danmark som et sikkert land at sende afviste syriske flygtninge tilbage til.