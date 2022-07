I februar sygemeldte Karen Melchiors sig. Hun fortsatte dog alligevel med at stemme i EU-Parlamentet. Det burde hun holde sig fra, når hun var sygemeldt, lød det fra den radikale ledelse.

I marts meddelte hun så, at hun var klar til at genoptage arbejdet i EU-Parlamentet. Men siden har De Radikales hovedbestyrelse opfordret hende til at trække sig fra sit mandat i EU-Parlamentet.

I en kommentar lød det fra landsformand Mikkel Irminger Sarbo:

- Afsæt for situationen er en række alvorlige brud på Radikale Venstres samværspolitik, samt at vi ikke kan opnå sikkerhed for et tilfredsstillende arbejdsmiljø på Karen Melchiors kontor i Europa-Parlamentet, lød det dengang fra Mikkel Irminger Sarbo.

Han ønsker ikke at kommentere den nuværende situation. Partiet understreger, at man har hjulpet flere af Karen Melchiors medarbejdere videre, da de var psykisk ramt af tiden med Karen Melchior som chef.

De Radikale har desuden fundet en ny kandidat til EU-Parlamentet i stedet for Karen Melchior. Det bliver den tidligere formand for Radikal Ungdom, Sigrid Friis Frederiksen. Karen Melchior selv udeblev fra afstemningen og blev således ikke genvalgt.

Ifølge Ritzaus oplysninger bliver Karen Melchior ikke længere inviteret til begivenheder i partiet. Hun vil således ikke tale på landsmødet i år.