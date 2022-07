Efter pres er Heunicke klar til at fremrykke psykiatriforhandlinger

- Hvis det kan forbedre chancerne for at lande en bred aftale, og hvis det kan lade sig gøre, så lad os gøre det, siger han.

Psykiatrien er kommet i fokus, efter at politiet har bekræftet, at den formodede gerningsmand til masseskyderiet i Field’s er ”kendt i psykiatrien”. Nærmere har politiet ikke villet komme det indtil videre.

I forståelsespapiret aftalte regeringen med sine støttepartier, at der skulle laves en tiårsplan for psykiatrien.

Planen skal indeholde forpligtende mål for de næste ti år om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom.