Statsministeriet har ikke refunderet EU-udgifter for 4,2 millioner

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Udenrigsministeriet har undersøgt, om millionerne kan refunderes med tilbagevirkende kraft, men EU har meddelt, at det ikke er muligt. Det skyldes, at regnskaberne for de fem år er afsluttet.

- Der er tale om en meget beklagelig administrativ fejl, der betyder, at man i en årrække ikke har ansøgt om den refusion, som man har været berettiget til, siger Helene May Vibholt, afdelingschef for organisation og service i Statsministeriet, i meddelelsen.