Den formelle proces herefter er, at Danmarksdemokraterne skal søge om at blive opstillingsberettiget, og så skal Indenrigsministeriet tjekke, at vælgererklæringerne reelt også er gyldige. Den proces er fortsat i gang.

Partibogstavet for partier benyttes i forbindelse med valg, hvor bogstavet fremgår af stemmesedlen.

- Ved tildelingen skal der tages hensyn til, at partierne så vidt muligt bevarer de bogstavbetegnelser, de har haft ved tidligere valg, står der på ministeriets hjemmeside.

Mandag indikerede en måling fra analyseinstituttet Voxmeter, at Danmarksdemokraterne mildest talt har skabt bevægelser hos vælgerne.