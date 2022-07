Region skal undersøge mistænktes kontakt til psykiatri

Politiet har ikke kunnet bekræfte et motiv.

Men efter den mistænktes surrogatvaretægtsfængsling, står det klart, at han lider af så alvorlige psykiske problemer, at han ikke egner sig til at sidde indespærret i et almindeligt fængsel. Det afgjorde en dommer under grundlovsforhøret i sagen.

Angrebet i Field’s har fået flere aktører til at råbe endnu højere efter den tiårsplan for dansk psykiatri, som Socialdemokratiet gik til valg på, og som indgår i regeringsgrundlaget.

Folketingets partier er indkaldt til forhandlinger i Sundhedsministeriet den 9. september.