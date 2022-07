05/07/2022 KL. 08:15

Frederiksen baner vejen for hurtig afslutning i minksag

En tjep melding fra statsminister Mette Frederiksen giver rødt flertal i Folketinget mulighed for et sætte et hurtigt punktum i minksagen. Enhedslisten varmer op til »historisk kritik«, mens borgerlige advarer mod hastværk og anklager regeringen for at ville »lukke sagen hurtigt ned«.