Møde om videre forløb i minksagen rykket til tirsdag

- Det er stærkt kritisabelt. Statsministeren har handlet stærkt kritisabelt. Hun har vildledt befolkningen, sagde De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

Modsat har regeringen og to af dens tre støttepartier meldt ud, at de ikke mener, at der er basis for en advokatvurdering.

Dermed har fokus rettet sig mod De Radikale. I weekenden har partiet oplyst, at man betragter en advokatvurdering som en blindgyde. Til gengæld kræver man en politisk afgørelse. At statsministeren udskriver valg.

Ifølge De Radikale vil partiet vælte regeringen, når Folketinget første gang mødes igen i oktober, hvis ikke statsministeren har udskrevet valg inden da.