Stort interview med manden, der har chokeret dansk politik i dag: »Sagen er her, at trafiklyset har været slukket«

Derfor er det vores vurdering, at det er en blindgyde at gå videre af den juridiske vej

Men så er der det politiske ansvar, hvor vi ikke vil frede Mette Frederiksen. Det er nok så centralt. Det store spørgsmål er, hvordan i alverden har man skabt en situation, hvor så store fejl i embedsværket opstår. Kan det virkelig passe, at der ikke er et ansvar for det? Det kan godt være, at der ikke er et juridisk ansvar, men der er et politisk.

Der konkluderer vi, og det har vi gjort for lang tid siden, men nu sættes der to streger under, at det at have en etpartiregering, hvor magten samles om så få mennesker, det er usundt og risikerer, at der sker fejl. Det er det, vi får bevis for her.

Vi vil have en politisk konsekvens. Vi synes, at det logiske er at høre vælgerne og få dem til at sammensætte et nyt folketing, og så kommer der en forhandling om regeringsdannelse efter det. Der vil vi under ingen omstændigheder pege på en etpartiregering igen. Vi ønsker en regering på midten, som reelt gør noget, får løst det problem, der er i centraladministrationen nu og gør noget for at sikre checks and balances.

En juraprofessor på KU, Lasse Lund Madsen, vurderer ellers, at der er tale om, at Mette Frederiksen har handlet groft uagtsomt og strafbart. Hvad siger du til det?

»Ja. Og en masse andre mener det modsatte. Det afgørende ift. hans argument er, at selvom man på et møde blandt politikere beslutter noget andet, end det der var oplægget - det sker på k-udvalgsmødet i minksagen, hvor der lå en dvalemodel på bordet, men de ender med, at alle mink skal slås ned - så er det stadig embedsværket, der skal sige, at der skal ny hjemmel til.

Der kan man ikke, hvis man satte andre politikere ind, forvente, at politikeren skal sige det. Det er embedsmændenes ansvar.

Det er det juridiske. Men der er også det politiske ansvar. Jura og politik er to forskellige ting. Vi synes, at man kan se ud af rapporten, at det var embedsværket, der havde ansvaret for at sige, at der ikke var hjemmel - og ikke Mette Frederiksen. Men politisk har Mette Frederiksen et ansvar for, hvordan magten bliver forvaltet. Det er det ansvar, vi gerne vil tage på os.

Derfor siger vi, at så vi have et folketingsvalg, hvor vælgerne kan sammensætte Folketinget på ny, og så skal der dannes en regering derefter, hvor vi ikke vil have en etpartiregering.

Det har vi sagt før, men den her rapport viser med al tydelighed, hvorfor vi har ret i det.«

Men Lasse Lund Madsens vurdering viser vel, at der er en uenighed og tvivl om det. Hvorfor ikke udrydde den tvivl med en advokatundersøgelse?

»Vi er ikke i tvivl. Vi har talt om det og har udfordret hans pointe. Og jeg er enig med de mange jurister, der siger, at man kan ikke forvente, at en politiker skal tage ansvar for, at der er hjemmel. Det er embedsværket, der skal sige det. Det kan man også læse her.

Kommissionen tager Mette Frederiksens forklaring og lægger til grund. At hun vidste det ikke, og at ingen gjorde hende opmærksom på det. De konkluderer klart, at det var der ingen, der gjorde, så hun kunne ikke vide det. Og så giver de en kritik af embedsværket.

Det er bare ikke ensbetydende med, at Mette Frederiksen ikke har et ansvar. Det er et politisk ansvar, hvordan hun har bygget magtudøvelsen. Det er det, der skal laves om. Det gør man ikke med advokatvurderinger eller rigsretter. Det gør man ved at gå til folketingsvalg og sammensætte et nyt folketing og en ny regering, som ikke er en etpartiregering.«

Hvis jeg kører over for rødt og siger til politimanden, at jeg ikke vidste det, så får jeg jo en bøde alligevel. Hvorfor gælder det ikke for Mette Frederiksen?

»Det vil det også gøre. Men sagen er her, at trafiklyset har været slukket. Det er helt reelt, at hun ikke vidste det. Hun kunne ikke have vidst det. Ingen fortalte hende det. Det er det, de uvildige jurister i kommissionen konkluderer.

Derfor mener vi, at den juridiske vej er en blindgyde, fordi kommissionen er ret klar på det punkt. Men det politiske er ikke en blindgyde.

Politisk har vi ansvaret for, hvordan en regerings udøvelse foregår. Der var vi ikke meget imponeret over pressemødet i går. Vi mener, at det er ret tydeligt, at koncentrationen af magten er en væsentlig årsag til, at så stor en fejl kan foregå. Derfor vil vi have det valg og lytte til vælgernes dom og sammensætte en ny regering.«

Trafiklyset var slukket, siger du. Hvis jeg sagde det til en politimand, ville jeg få bøden alligevel, hvis jeg prøvede at bilde ham det ind.

»Nu ved jeg faktisk lidt om færdselsloven (Andres Steenberg er mangeårig trafikordfører, red.). Hvis trafiklyset er slukket, har du højre vigepligt.«

Men her blev vigepligten vel ikke overholdt. Minkene blev slået ned.

»Det er ikke rigtigt. Man må lægge til grund, at embedsværket med så stort et indgreb, så er det dem, der skal sige, at der mangler lovhjemmel. Også selvom der under et møde opstår en ny ide. Så skal de sige, at der skal ny lovhjemmel til. Det er embedsværkets ansvar juridisk. Så kan man som politiker drages til ansvar, hvis man sidder overhørig, at embedsværket siger det. Det var sagen med Støjberg. Det er groft uagtsomt. Men at man overhovedet ikke får nogen tilkendegivelser, så er man ude af det juridiske ansvar, men ikke det politiske ansvar. Det vil vi ikke friholde hende. Derfor vil vi have det valg, så der kan komme en anden regering.«

Du siger, at uvildige jurister i kommissionen har undersøgt det. Men de tager netop ikke stilling til, om der var grov uagtsomhed.

»Nej, det må de ikke.«

Netop.

»Grundloven siger, at det er Folketinget, der nedsætter rigsretten. Og loven om undersøgelseskommissioner siger, at det er politikere, der beslutter det.«

Så kunne man netop bestille den advokatvurdering for at få afklaret det, som kommissionen ikke har afklaret det.

»Det kunne man sagtens. Vi har selv læst det og mener, at det er ret klart, at det er embedsværket, der skal gøre opmærksom på det. Derfor mener vi, at det er en blindgyde at gå den vej. Og så får vi ikke en diskussion af det, vi mener er det væsentlige ift. Mette Frederiksen. Nemlig den måde magten bliver udøvet på. Det fjernes ved at gå ned ad den vej. Politisk er det Mette Frederiksen, der har ansvaret for, hvordan arbejdet bliver tilrettelagt. Der skal vi have en anden måde at have regering på end en etpartiregering, hvor magten samles om de få.«

I udråber jer normalt som retsstatens store forsvarer. Hvordan hænger det sammen med, at I ikke vil have undersøgt Mette Frederiksens ansvar til bunds?

»Det har vi også gjort med granskningskommissionen. Den konkluderer ret klart, at det er embedsværket, der skulle have sagt fra, Mette Frederiksen vidste det ikke, og det er ikke rimeligt at antage, at en politiker skal have styr på lovhjemler. Det er embedsværket. Men Mette Frederiksen har et ansvar for, hvordan arbejdet bliver tilrettelagt, så der ikke opstår så store fejl. Derfor vil vi ikke friholde hende for det politiske ansvar.«

Synes du virkelig, at det er for meget at bede om, at en statsminister, der er tidligere justitsminister, selv stiller det simple spørgsmål; er der egentlig lovgrundlag til at kræve det her?

»I den bedste af alle verdener spørger man om det hver gang, men det kan man ikke forvente. Juridisk set er det ikke politikerens ansvar. Derfor er det ikke groft uagtsomt. Det er derfor, at kommissionen udtaler så meget kritik af embedsværket. Det er deres ansvar. Men Mette Frederiksen kan ikke friholdes for det politiske ansvar.

Jeg spørger heller ikke hver eneste gang, vi har diskussioner om noget, om der er lovhjemmel. Det antager jeg, at det fortæller embedsværket. Det er en rimelig antagelse at have.«

Hvis I ikke mener, at der er grov uagtsomhed, kunne I med ro i sindet bestille en advokatvurdering, for så ville den komme frem til det, og så ville der være klarhed og det spørgsmål ville være lukket.

»Ja, men der er klarhed med en 5.000 siders rapport.«

Den forholder sig ikke til uagtsomhed.

»Den konkluderer ikke på det, for det må den ikke. Men man kan læse det ud af den. Det er derfor, at der er så stor kritik af embedsværket og ikke af Mette Frederiksen.«

Men hvis I er så sikre på, at der ikke er grov uagtsomhed, så kunne I få en advokatvurdering til at bekræfte det en gang for alle.

»Det kunne man, men det er en blindgyde at gå ud af, når det, som det handler om, er, hvordan regeringen tilrettelægger sit arbejde, og hvordan magten er koncentreret. Det er det, vi synes, at vi skal tage på os. Det kræver et folketingsvalg og en ny regering.«

Handler det her ikke bare om, at I gerne vil i regering, og at I ville afskrive jer selv fra at gå kunne i sådan en regering med Mette Frederiksen, hvis I indledte en advokatproces i mod hende?

»Nej, det her handler om at lade demokratiet tale.«

Hvilke jurister har I konsuleret?

»Jamen, vi har bl.a. læst Kristian Lauta, Jørgen Albæk og Sten Bønsing (juraprofessorer, red.). Det er dem, vi har lyttet meget til. Vi har også læst den selv. Og læst rundt omkring. Der har været skrevet masser af artikler. Alt lige fra jer selv og Hans Engell og alle mulige har skrevet.«

Hans Engell?! Han er ikke jurist.

»Nej, det er han ikke. Det er heller ikke ham, vi lægger til grund. Men vi har kigget alle de steder, det står og læst selv. Vi konkluderer, at det er en blindgyde at gå nedad. Juristerne i kommissionen har kigget på det i halvandet år. De tager Mette Frederiksens forklaring til grund og siger, at det er logisk at forvente, at embedsværket har styr på hjemler. Politikere træffer beslutninger. Embedsværk fører dem ud i livet og siger, om der skal lovgivning til. Det er den arbejdsdeling, der er og bliver klarlagt i kommissionen. Derfor mener vi, at det juridiske er på plads. Det er embedsværket, der skal gøre opmærksom på det. Det gjorde de ikke. Derfor har Mette Frederiksen ikke med vilje eller grov uagtsom sagt, at nu skal der laves lovbrud.«

Hvorfor lytter I ikke til Lasse Lund Madsens vurdering?

»Den har vi også lyttet til, men når man sammenholder med, hvad de andre siger, så er det, at selvom man på et møde beslutter noget andet end oplægget, så er det stadig embedsværket, der skal sige, at der ikke er hjemmel. Det kan man også læse ud af kommissionsrapporten. Ellers havde de frifundet hele embedsværket. Og det gør de jo ikke. Svaret til ham kan du læse i rapporten.«

Der står i rapporten, at Mette Frederiksen måtte have vidst, at det var en forceret proces, og det var den forcerede proces, der gjorde, at det gik så galt, som det gik. Bærer hun ikke et juridisk ansvar for det?

»Nej, de siger Statsministeriet. Det er nemlig meget vigtigt.«

Nej, de siger, at Mette Frederiksen må have vidst, at det foregik i en forceret proces. Det står i afsnittet om hende (side 735: ”Kommissionen lægger til grund, at Mette Frederiksen må have været bekendt med, at mødet blev tilrettelagt og materiale udarbejdet i en forceret proces”, red.)

»Men det er stadig embedsværket, de drager til ansvar for, at der sker fejl. Den er meget klar, den her rapport. Den siger, at det er embedsværket, der skal vide, om der er hjemler, og en politiker kan kun drages til ansvar, hvis ikke man reagerer, hvis man får at vide, at der mangler hjemmel. Det var det, der var galt med Inger Støjberg. Det er derfor, at de udtaler så hård kritik af embedsværket. De siger, at det er dem.«

Men de vurderer netop ikke ministrenes ansvar, det må de ikke ifølge loven om undersøgelseskommissioner, som du selv siger. Det er altså op til jer at drage konklusioner.

»De beskriver forløbet, og ja, så er det os, der konkluderer, men ud fra forløbet kan man beskrive, at de udtaler kritik af embedsværket. De tilsidesætter ikke embedsværket ansvar, fordi det var en forceret proces.«

Hvad synes du egentlig om statsministerens pressemøde fredag, hvor minkbeslutningen blev forsvaret med stigende minksmitte og travlhed og hensynet til folkesundheden?

»Jeg var glad for, at hun sagde undskyld til minkavlerne. Men vi synes ikke, at hun viste selvransagelse ift. hendes egen rolle, og hvordan man tilrettelægger regeringsarbejdet og ift. at samle så meget magt hos så få mennesker. Der var vi ikke tilfredse med svarene. Derfor konkluderer vi i dag, at der må et valg til, hvorefter der kan sammensættes en ny regering.«

Var det en medvirkede årsag til, at I kommer med den her melding?

»Det er ikke bare et pressemøde der gør, at vi kommer med den her beslutning. Vi har ment det længe.«

Hun sagde undskyld til minkavlerne, men hun ville ikke sige, at ”jeg har begået fejl”. Hvad synes du om det?

»Jeg synes, at hun skulle have påtaget sig ansvaret og sagt, at det kan godt være, at jeg ikke kan drages juridisk til ansvar, det er det, rapporten viser, men jeg har selvfølgelig et politisk ansvar for, at der kan ske så store fejl, og derfor skal der laves om på den måde, det kører på.«

Er det rigtigt forstået, at I vil stille et mistillidsvotum, hvis det valg ikke er kommet, inden Folketinget åbner?

»Ja, inden Sofie Carsten Nielsen har mulighed for at stå på talerstolen første gang, så skal der være afholdt valg. Det vil sige til åbningsdebatten. Det vil sige om torsdagen (Folketinget åbner ifølge grundloven altid den første tirsdag i oktober, åbningsdebatten afholdes den efterfølgende torsdag, red.) Så stiller vi et mistillidsvotum.«

Hvornår havde du egentlig regnet med, at der ville komme valg?

»I løbet af et år.«

Jeg tænker at I må have forberedt jer på et scenarie …

»Valgrygterne har jo kørt, og alle har været enige om, at det ville komme til september eller oktober, men nu sørger vi for, at det gør det. Nu siger vi, at den her rapport viser, at den her etpartiregering skal ikke have lov at fortsætte.«

Viser det ikke, at I løber en åben dør ind?

»Det er ikke min fornemmelse.«

Nå. Hvorfor ikke?

»Jeg tror ikke, at det her var det ønskede udkomme.«

Du siger selv, at valgrygterne har sagt valg i september eller oktober.

»Ja, ja, rygterne, men ingen ved, hvad der var planlagt. Nu siger vi, at rapporten viser, at etpartiregeringen er den forkerte måde at føre regering på. Og nu skal det stoppe efter sommerferien.«

Er det ikke en gratis omgang at kræve et valg, som alle alligevel regnede med ville komme på det tidspunkt?

»Det synes jeg ikke. Det er en ret stor politisk beslutning at sige, at den her regering ikke skal have lov at fortsætte.«

Hvorfor ikke kræve valg nu? Hvorfor vente?

»Det er, fordi vi synes, at det er ret logisk, at alle borger skal have mulighed for at deltage i den politiske debat, der er op til et valg og afstemningen. Og der er mange der er på ferie, må vi antage. Jeg synes, at det er rimeligt at vente til, at alle er hjemme fra ferie, så de kan deltage i det.«

Hvis det var så vigtigt, burde I vel tage det nu?

»Det handler også om borgernes tillid til politik og Christiansborg. Nu ved jeg ikke, hvor mange der er ude at rejse. Lad os sige, at 20 pct. tager til udlandet. Det er vigtigt, at borgerne kan deltage i det. Derfor giver det ikke mening at afholde det, mens ganske mange vælgere vil være udenlands.«

Hvorfor ikke med det samme i august, når de er hjemme igen?

»Det synes jeg også vil være mest logiske. Men vi kan først stille et mistillidsvotum, når Folketinget er samlet.«

Hvem peger I egentlig på som statsminister?

»Det lægger vi ikke fast nu, men jeg udelukker ikke at pege på Mette Frederiksen, men det kræver, at det ikke er en etpartiregering, som hun siger, at hun går til valg på som førsteprioritet. Det kræver også politiske indrømmelser. Og at vi er sikre på og tror på, at hun vil kunne lave en ledelse af landet, som er anderledes.«

Hvorfor vil I gerne i regering med en statsminister, som I anklager så hårdt for at være magtfuldkommen?

»Det er, fordi vi vil sørge for, at hun ikke er det ved at åbne regeringsmagten op og få noget indflydelse på, hvordan magten skal udøves.«

I kan vel ikke ændre, hvordan hun selv synes, at et land skal styres.

»Det går vi efter. Vi kan i hvert fald sørge for, at nogle flere bliver en del af det.«

Vil det sige at I ligesom Lars Løkke kræver, at der dannes en regering over midten med mindst et blåt og rødt parti?

»Det synes vi vil være en god ide.«

Men kræver I det?

»Vi kommer tilbage på vores sommergruppemøde med noget mere parlamentarisk. Men vi synes, at det lyder som en fremragende ide.«

Løkke er ret klar på det. Han vil udtrykke mistillid til enhver forhandlingsleder, indtil det er lykkedes at danne en regering over midten med mindst et blåt og rødt parti. Vil I også det?

»Det har vi ikke besluttet for nærværende, men vi synes, at det vil være rigtigt at have en regering på midten af dansk politik. Det er den rigtige vision for Danmark.«

Hvorfor kan I ikke sige det nu, hvis I mener, at det er så vigtigt?

»Fordi nu har vi lige vist, at Det Radikale Venstre bruger tid på at tale med hinanden og tænke sig om, inden vi meddeler store beslutninger. Det mangler vi stadig at gøre omkring det der.«

Det burde vel ligge lige for, hvis det er så hamrende vigtigt?

»Det er vigtigt for os at sige, og det har vi meddelt for længe siden, at det kan ikke blive en socialdemokratisk etpartiregering. Den beslutning er truffet.«

Men det udelukker ikke, at det kan blive en SRSF-regering, og det er ikke en bred regering.

»Nej, vi vil have en regering, der går ind over midten. Selvfølgelig.«

Vil I vælte enhver forhandlingsleder, indtil det lykkedes?

»Det har vi ikke besluttet.«

Udstiller det ikke tomheden i jeres ønske om en bred regering?

»Nej, det handler både om politisk indhold og i første omgang om at komme af med en etpartiregering, som den her kommissionsrapport har vist, ikke duer.«

I siger, at en bred regering er jeres førsteprioritet, men er jeres førsteprioritet ikke i virkeligheden at få De Radikale i regering, hvis vi skal være ærlige med hinanden?

»Nej. Det er det ikke. Fordi for os handler det også om politisk indhold. Det handler også om ift. den her sag, at vi skal være overbevist om, at magten udføres på en måde, så den her slags fejl ikke sker.«