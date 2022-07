Inger Støjbergs parti, Danmarksdemokraterne, har nu opnået nok vælgererklæringer til at blive opstillingsberettiget til det kommende Folketingsvalget.

Det viser tal fra vaelgererklæring.dk.

For at blive opstillingsberettiget skal et parti have minimum 20.182 vælgererklæringer. Danmarksdemokraterne har på lidt mere end en uge opnået dette.