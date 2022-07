Selvom Minkkommissionen i dens beretning vurderer, at 10 embedsmænd kan stilles tjenesteretligt til ansvar for, at der i november 2020 blev udstedt en ordre om at aflive alle mink i Danmark, uden at den nødvendige lovgivning var på plads, så kobler formanden for embedsmændene nu undersøgelseskommissionerne til en mistillid til embedsværket, hun helst er foruden.