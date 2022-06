Grundlaget herfor kom ifølge Minkkommissionen først på plads året efter.

Der var hverken en materiel hjemmel, der skulle gøre det muligt at udbetale denne belønning til avlerne, eller en finansiel hjemmel, der skulle gøre det muligt at bruge statens penge til formålet.

Minkavlerne blev ”groft vildledt”, konkluderer Minkkommissionen.

I forlængelse af det centrale spørgsmål, om der var hjemmel til ordren om aflivning af mink, skriver kommissionen:

- Tilsvarende synes det heller ikke blot at kunne tages for givet, at der ville være materiel og finansiel hjemmel til en tempobonus, som var en ny idé undfanget dagen før, og som hverken var kompensation for tab eller begrundet i påførte omkostninger, men et tilskud.