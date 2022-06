- Vi får ikke vores erhverv tilbage. Men det her betyder, at vi nu får en lidt bedre mavefornemmelse ved at få sandheden frem.

- Vi har sagt mange gange, at det, der foregik, var helt ved siden af. Det giver Minkkommissionen os ret i, og det giver en tilfredsstillelse.

Minkkommissionen slår fast, at en række centrale embedsmænd i både Statsministeriet, Fødevareministeriet og Justitsministeriet kan bebrejdes.

Der er også kritik af statsminister Mette Frederiksen (S) for at vildlede, da hun på et pressemøde 4. november meddelte, at alle mink skulle slås ihjel.