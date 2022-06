Pia K. kalder Kristian Thulesen Dahls exit drastisk og forkert

Partistifter Pia Kjærsgaard (DF) er ikke overrasket over, at Kristian Thulesen Dahl (DF) har valgt at melde sig ud af Dansk Folkeparti.

Det har ligget i luften i flere måneder, fortæller hun i et interview med Sjællandske Medier.

Pia Kjærsgaard siger, at hun er ked af, at Kristian Thulesen Dahl forlader Dansk Folkeparti, for hun mener, at der var både plads og en rolle at spille for den tidligere formand i partiet.