Der var særligt én stor vandring af vælgere, der gjorde, at S-formand Mette Frederiksen kunne blive statsminister.

Omkring 80.000 mennesker skiftede fra at stemme Dansk Folkeparti i 2015 til at sætte kryds ved Socialdemokratiet i 2019. Det, der svarede til ca. fire mandater i Folketinget, rykkede over midten i dansk politik, hvor flertallet tippede fra blå til rød.