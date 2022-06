I samme interview afviser han, at der »som nogle i partiet har tænkt,« har været en masterplan for hans forløb.

»Det er mig selv, der har måttet nå til en beslutning, snarere end mine omgivelser, og det har været svært for mig at nå frem til den her erkendelse. Men for at både jeg og partiet kan komme videre, må vi skilles,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Han afviser ligeledes, at han nu går direkte over Inger Støjbergs parti Danmarksdemokraterne, og at hans fortsatte rolle i politik i det hele taget er uvis: