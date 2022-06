30/06/2022 KL. 05:00

Analyse: Minksag vil forfølge Mette Frederiksen helt til valgdagen

Mette Frederiksen vil forsøge at ryste minksagen af sig med en undskyldning, et løfte om mere samarbejde – og fuld fart fremad. Men uanset om den mission lykkes for hende i dag, når Minkkommissionen afleverer sin rapport, vil sagen kunne ride hende som en mare helt frem til valgdagen.