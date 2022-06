Bemærkningen faldt i forbindelse med, at hun foreslog, at der indføres en »rådføringspligt«, som forpligter regeringen til at gå i dialog med Folketingets partier, inden store beslutninger – som i minksagen – træffes i en krise.

Men et referat fra de afgørende timer op til, at regeringen på et pressemøde meddelte, at alle mink skulle aflives, viser, at partierne faktisk blev orienteret – og stillede spørgsmål til beslutningen.