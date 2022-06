Nyt tal: Så mange har påbegyndt vælgererklæring til Støjbergs nye parti

For at blive opstillingsberettiget skal 20.182 af de personer, der har påbegyndt vælgererklæringen, genbekræfte.

Det kan de første gøre allerede tirsdag, mens man må forvente, at langt størstedelen af genbekræftelserne vil tikke ind i løbet af torsdag, da det her er en uge siden, at Inger Støjberg officielt stod frem med partiet.

Lars Løkkes parti Moderaterne brugte til sammenligning 91 dage på at indsamle nok vælgererklæringer.