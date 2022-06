25/06/2022 KL. 08:40

Søren Espersen: Jeg var ikke glad i Dansk Folkeparti

Nu tidligere DF-profil Søren Espersen fortæller, at han traf beslutningen om at forlade partiet for et par uger siden, han og afviser, at Inger Støjbergs nye parti har haft indflydelse på hans udmelding.