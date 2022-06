Messerschmidt: Der er flere udmeldelser på vej

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, føler sig overbevist om, at der er en dybere sammenhæng mellem, at Inger Støjberg stifter et nyt parti, og at Peter Skaarup og Jens Henrik Thulesen Dahl næste dag melder sig ud af Dansk Folkeparti.

Det siger han til DR Nyheder.

- Maskerne falder nu. Der har været nogen, der har spillet et dobbeltspil igennem lang tid, siger Messerschmidt.