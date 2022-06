Peter Skaarup forlader Dansk Folkeparti

Den mangeårige gruppeformand vil i stedet tilslutte sig Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne.

Peter Skaarup fremhæver over for DR, at han kender Inger Støjberg godt og kan se mange punkter, hvor han er enig med hende.

Derfor vil han gerne være folketingskandidat for hendes nye parti ved et kommende folketingsvalg, siger han. Partiet er dog endnu ikke opstillingsberettiget.

Peter Skaarup har været medlem af Dansk Folkeparti, siden partiet blev stiftet i 1995.

Tidligere fredag oplyste også folketingsmedlemmet Jens Henrik Thulesen Dahl, som er bror til eksformand Kristian Thulesen Dahl, at han har meldt sig ud af Dansk Folkeparti.