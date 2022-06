Tilfreds fagbevægelse roser ny aftale for ledige

Den første periode af ledighedsperioden har for mange været forvirrende og uhensigtsmæssig, fordi det har været et ”meningsløst” dobbeltforløb med samtaler i både jobcenter og a-kasser, udtaler hun.

3F havde gerne overtaget indsatsen de første seks måneder.

- Vi havde gerne overtaget indsatsen i de første seks måneder, men at vi nu permanent får ansvaret for kontaktforløbet de første tre måneder er i sig selv et stort fremskridt, udtaler Eva Obdrup, forretningsfører for 3F’s a-kasser i en pressemeddelelse.