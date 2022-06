Politisk aftale: A-kasser får større ansvar for ledige

I stedet for flere samtaler om det samme skal der være en obligatorisk samtale – en jobsamtale.

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at lande en aftale, som nytænker beskæftigelsesindsatsen og forhåbentlig får flere hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse.

Det bliver med aftalen muligt at vælge samtaler digitalt efter den første obligatoriske samtale, som er et fysisk møde. Nedlukninger under pandemien de seneste par år har givet erfaringer med netop det.