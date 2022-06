Konklusionerne i et lækket udkast til den minkrapport, som offentliggøres i næste uge, får juraprofessor ved Aalborg Universitet Sten Bønsing til at tale om »betydelige næser« og konsekvenser for embedsmænd.

Men selv om både Statsministeriet og Fødevareministeriet får kritik for deres rolle, er der ikke noget i det lækkede materiale, der får professoren til at pege på, at Minkkommissionens rapport bliver første skridt mod en rigsretssag.