Da krigen i Ukraine i februar brød ud, fik Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, en hovedrolle i Danmarks hjælp til Ukraine.

Via sms’er kommunikerede hun med Ukraines ambassadør og andre ministerier om taletidspunkter, bankkonti og transport via Herkules-fly. Og om en masse andet, der er mørkelagt. Nu viser det sig, at hun undlod at journalisere beskederne.