DF's krise fortsætter: Endnu en lokalbestyrelse i opbrud

Men ifølge Chris Bjerknes, der er Dansk Folkepartis lokalforeningskonsulent og vicepartisekretær, skyldes balladen, at der opstod forvirring om Jens Henrik Thulesen Dahls modkandidat. Men det var der ikke nogen grund til, siger han til Ekstra Bladet.

Han siger samtidig, at Jens Henrik Thulesen Dahl nu kommer til at lede efter en ny kreds at stille op for.

- Jens Henrik skal nok finde en ny kreds, og vi ved allerede nu, at der er snak om flere forskellige kredse, siger han til avisen.

De seneste uger har flere medlemmer af Dansk Folkepartis lokale bestyrelser meldt sig ud af partiet i protest mod ledelsen på Christiansborg.

I sidste uge meddelte forhenværende partiformand Kristian Thulesen Dahl, at han ikke vil stille op for partiet ved næste folketingsvalg.