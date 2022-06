Under et halvt døgn efter, at Inger Støjberg torsdag morgen præsenterede, at hun har stiftet det nye parti Danmarksdemokraterne, strømmer det tilsyneladende ind med vælgererklæringer til den tidligere udlændinge- og integrationsminister.

13.893 danskere havde torsdag kl. 14.30 været inde og give deres indledende tilsagn til, at Inger Støjbergs parti må stille op ved næste valg. Det oplyser Indenrigsministeriet.