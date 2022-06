Flere kommuner sættes fri fra stramme regler på ældreområdet

- I dag er vores ældrepleje reguleret i konkret paragraflovgivning. En paragraf for genoptræning, for rehabilitering og for personlig pleje.

- Det her giver mulighed for at finde nogle løsninger, der giver bedre mening, og som har højere kvalitet, siger Astrid Krag.

Aftalen er et led i en større plan fra regeringens side om at frisætte landets kommuner fra unødvendigt bureaukrati og regler.

Det var et af de store punkter i statsminister Mette Frederiksens (S) nytårstale den 1. januar.

- Lad medarbejderne bruge deres gode hoveder og varme hjerter. Lad os pårørende være mere sammen med vores gamle. Lad de ældre få den kærlighed og pleje, som livets efterår kræver, lød det dengang.