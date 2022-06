Kommissionsmedlem: Loft kan bidrage til brud med karakterræs

Og med regeringens udspil om et karakterloft og om at ændre på krav til kvote 2 ser det ifølge den tidligere SFI-direktør ud til, at politikerne har taget højde for nogle af de tanker, som kommissionen har gjort sig.

- Min vurdering er, at det her vil være et skridt i den rigtige retning, siger Jørgen Søndergaard.

- Det nuværende optagelsessystem, som kun omfatter uddannelser, hvor der er flere ansøgere end pladser, har ført til nogle absurd høje adgangskrav.

Reformkommissionen foreslår, at karakteren 9 skal være en øvre grænse for, hvor høje karakterer uddannelsesstederne kan kræve af de kommende studerende.