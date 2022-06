De første F-16-fly kom til Danmark i 1980, og der har i flere år været talt om, at de var gamle og slidte.

I august 2015 anbefalede den daværende forsvarschef, Peter Bartram, at flyene blev kaldt hjem fra bombetogter mod den militante bevægelse Islamisk Stat i Irak. Begrundelsen var, at flyene var ”nedslidte”.

Forlængelsen betyder, at Danmark kan deltage i forsvarsalliancen Natos beredskaber og missioner. Det kan eksempelvis være at patruljere luftrummet over Baltikum. Der har de været indsat flere gange før.

Med aftalen styrkes Danmarks nationale afvisningsberedskab også. Det skal ses i lyset af, at Rusland indimellem krænker luftrummet. Så sent som fredag sejlede et letbevæbnet russisk krigsskib ind i dansk farvand to gange.