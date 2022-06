Sådan blev den røde børnepakke pumpet op

Det blev udråbt som en stor, rød sejr.

Ministeren sagde det på et pressemøde, partierne skrev det på Facebook, politikerne tweetede og retweetede, og det blev delt og liket og delt igen på de sociale medier.

En ny kontanthjælpsaftale løfter knap 10.000 børn ud af fattigdom, lød den gode nyhed.

Nu viser det sig imidlertid, at effekten af den politiske pakke kun kan pumpes så stort op ved at dobbelttælle fattige børn og ved at se bort fra, at en stor gruppe af fattige familier allerede får hjælp i dag.