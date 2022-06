Amnesty: Domstol skaber også usikkerhed om danske Rwanda-planer

- Det gør, at udsigterne til en dansk asylaftale med Rwanda er meget mere usikre nu, siger Martin Lemberg-Pedersen.

Han har arbejdet tæt sammen med organisationens britiske afdeling i forbindelse med protesterne mod aftalen i Storbritannien. Danmark forhandler med Rwanda om en lignende aftale.

Den britiske regering ønsker efter eget udsagn at sende asylansøgere til Rwanda for at stoppe forretningen for menneskesmuglere.

Det er planen, at migranter skal søge om asyl i Rwanda i stedet for i Storbritannien.