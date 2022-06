Børn i kontanthjælpsfamilier får dækket medicinudgifter

I aftalen uddybes det, at det ikke må gå ud over børnenes sundhed og helbred, at deres forældre står uden arbejde.

Ifølge aftalepartierne kan det potentielt have store konsekvenser senere i livet, hvis man som barn ikke får de lægemidler, man har brug for.

Der er dog også hjælp til kontanthjælpsmodtagere over 18 år i forhold til medicin. For dem, der har modtaget kontanthjælp i et år sammenhængende, bliver tilskudsberettiget medicin fremover betalt af staten.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger på pressemødet, at aftalen især er målrettet børn, hvis forældre er på kontanthjælp.