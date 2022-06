Messerschmidt-støtte forlader Folketinget efter næste valg

- I øvrigt fortsætter Morten og jeg vores samarbejde efter folketingsvalget. Det her er min personlige rejse på vej mod noget andet.

Mette Hjermind Dencker slår videre fast, at hun efter valget fortsat er medlem af Dansk Folkeparti og ”vil hjælpe partiet med andre opgaver”.

I alle sine over ti år i Folketinget har Mette Hjermind Dencker været ordfører for landdistrikter og øer for Dansk Folkeparti.

I dag er hun også blandt andet erhvervsordfører, fiskeriordfører og fødevareordfører.

Mette Hjermind Dencker er valgt i Østjyllands Storkreds.

Ved folketingsvalget i 2019 fik hun 2348 personlige stemmer. I 2015 var der 6218 vælgere, der personligt stemte på Mette Hjermind Dencker.